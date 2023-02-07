土耳其6日發生規模7.8強震，後續大小餘震不斷，連同鄰近的敘利亞，2國已超過3000人罹難。根據交通部觀光局統計，目前台灣旅客有17團、414人仍在當地，旅遊業者則指出，地震影響為土東地區，目前冬季不適合旅遊，台灣團現在應該都在土西，影響應輕微。

觀光局表示，經洽詢雄獅、康福、鳳凰國際、雙向國際、喜鴻、富昇、山富國際、五福、長泛、東南等主要辦理土耳其線的旅行社，目前在該國之旅遊團體約有17團、旅客414人；發生地震區域並無旅遊團體前往，目前亦無接獲旅行社通報緊急事故，將持續關注及掌握後續。

專營高端旅遊市場、耕耘土耳其多年的晴天旅遊董事長陳依福表示，去年底為了推廣東土耳其行程，與攝影師去待了半個月，記錄下許多美景，其中包括這次被震垮的千年遺跡「加濟安泰普城堡」。

陳依福說，這次土耳其地震影響地區多在土東地區，當地冬天寒冷，只有3至10月適合旅遊，目前應沒有台灣旅客；土西則是一年四季都能去，目前台灣團都在土西，這次受影響較輕微。

陳依福指出，今年計畫開的土東團，首發團4月20日出發，距離現在還有2個半月，有信心當地旅遊會盡快恢復，目前前3團共60個名額已經售完，雖有旅客來電關心，但無人退團。

陳依福表示，知名古城哈蘭的蜂巢屋這次也有受損，但狀況還不明朗，世界最大的馬賽克博物館因是新建築，損傷可能較輕微。不過，千年古蹟加濟安泰普城堡受損嚴重，可能好一陣子不會恢復。

據統計，台灣人去土耳其2022年為4076人、2021年為622人、2020年為236人、2019年為5721人。