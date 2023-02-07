據估算，輝瑞（Pfizer）、BioNTech、莫德納（Moderna）、吉利德（Gilead Sciences Inc）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）和默沙東（Merck & Co）等西方製藥商，去年因新冠疫苖和療法就賺進了約1000億美元營收。

而根據公司與分析師的估算，由於全球庫存暴增，今年這些西方藥廠的新冠疫苖與藥物營收可能大減近三分之二。高疫苗接種率和自然感染形成的群體免疫，意味著新冠療法的需求可能下滑。

這些公司已經習慣了「專利懸崖」，也就是其暢銷藥物的獨家專利權到期且學名藥的競爭對手進入市場導致營收急劇下滑的現象，但長年以來他們早有一套應變之道。

就企業而言，輝瑞一直是這場大流行病最大的受益者。該公司與德國合作夥伴BioNTech合作開發的新冠疫苗，以及其自行開發的抗新冠病毒藥物Paxlovid就帶來了超過560億美元的營收。

輝瑞曾表示，2023年新冠疫苖與藥物營收料將跌至215億美元左右，但有一些分析師認為這個預測仍過於樂觀。

摩根大通分析師Chris Schott出具報告指出，我們仍然懷疑從2024年起，新冠業務營收會繼續成長。疫苗接種率下跌的幅度，甚至可能超出2022年加強針接種率的大跌。

莫德納預期2023年營收將大幅下滑，其唯一的產品—mRNA新冠疫苖，在2022年為公司創造約184億美元營收。分析師預期其2023年營收將崩跌至70億美元左右。莫德納將在本月晚些時候公布財報。

Oppenheimer & Co分析師Hartaj Singh表示，莫德納沒有更有效地善用其火力來為2023年或2024年營收與獲利下滑做準備，這讓投資人備感失望。

莫德納近幾個月的股價走高，但與2021年8月創下疫情期間高點的近500美元相比，上周五的收盤價173.25美元仍然下跌了逾65%。

Singh表示，有些公司就只是坐以待斃且股價表現不佳，莫德納就可能走上這條路。

相較於輝瑞和莫德納，默沙東和禮來（Eli Lilly and Co）等其他公司受到新冠業務的影響較小。

默沙東執行長Rob Davis上周在訪問中談到該公司的抗病毒口服藥時表示：「我們並不指望Lagevrio來驅動我們的業務增長，我們將Lagevrio視為一個在需要時做出改變的機會。」

去年默沙東總營收突破590億美元，其中Lagevrio療法貢獻57億美元。分析師預期今年Lagevrio營收將跌破10億美元。

禮來去年從單株抗體新冠療法賺進20億美元，但預計今年該業務的營收可能掛零。美國食藥管理局（FDA）去年11月取消了禮來最新抗體 bebtelovimab的授權，因為該療法對Omicron亞變種病毒沒有效。

在談到善用「疫外之財」時，晨星分析師Damien Conover表示，傳統藥物和疫苗的開發及其營收壽命通常拉得較長，而新冠藥物與疫苖則非常、非常集中。那些突然湧入的營收應該要讓這些公司達成一些交易，並締結新的合作夥伴關係。

BMO Capital Markets分析師Evan Seigerman表示，這些公司應該使用那些「快錢」來推進有助轉型的交易。輝瑞進行了一些百億美元的交易來建立他們的產品組合，但我認為他們需要進行一些規模更大、更具影響力的交易。他指的是輝瑞以54億美元收購Global Blood Therapeutics，和以116億美元收購偏頭痛藥物製造商Biohaven Pharmaceutical。