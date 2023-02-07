就2022年整體來說，德國工業生產為減少了0.6%，並較2019年疫情爆發前的水準更是大幅減少5.0%。
統計局表示，在3月大幅下降之後，工業產出在過去一年有所改善，但在接近年底之時又開始下降。
此前周一公布的另一數據顯示，德國12月工廠訂單為增加3.2%，超出預期，並且由於強勁的國內和歐元區需求，工廠訂單出現近一年多來最大的增幅。
德國聯邦統計局周二表示，德國12月工業生產為月減3.1%，跌幅超過預期。分析師的預測為月減0.7%。
就2022年整體來說，德國工業生產為減少了0.6%，並較2019年疫情爆發前的水準更是大幅減少5.0%。
統計局表示，在3月大幅下降之後，工業產出在過去一年有所改善，但在接近年底之時又開始下降。
此前周一公布的另一數據顯示，德國12月工廠訂單為增加3.2%，超出預期，並且由於強勁的國內和歐元區需求，工廠訂單出現近一年多來最大的增幅。
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