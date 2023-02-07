就2022年整體來說，德國工業生產為減少了0.6%，並較2019年疫情爆發前的水準更是大幅減少5.0%。

統計局表示，在3月大幅下降之後，工業產出在過去一年有所改善，但在接近年底之時又開始下降。

此前周一公布的另一數據顯示，德國12月工廠訂單為增加3.2%，超出預期，並且由於強勁的國內和歐元區需求，工廠訂單出現近一年多來最大的增幅。