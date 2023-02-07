聯詠去年第四季營收224.2億元，季增加14.6%，年減少38.65%，單季淨利為40.42億元、季減少6.09%、年減少11.33%；單季每股淨利為6.64元；單季毛利率40.55%、季減少2.1個百分點、年減少10.95個百分點。

聯詠2022年全年營收1099.57億元、年減18.8％，為歷史次高表現；全年淨利為279.68億元、年減少28.04%；累計全年每股獲利為45.96元。

副董事長王守仁表示，去年第四季營收表現超乎先前預期，主因是受惠大尺寸應用產品訂單增加，集中在TV急單，再者就是手機AMOLED也不錯，成長幅度依序為大尺寸驅動IC應用、中小尺寸驅動IC應用、SoC(系統單晶片)；至於毛利率下滑則是因為產品價格下修所致。

聯詠去年第四季庫存狀況大幅度轉佳，庫存水位為120.29億元、相較第三季減少29.98%，換算成存貨週轉天數約98天，比第三季121天有顯著進步，第一季預估庫存金額會持續降低，後續將會逐步回到正常水位。