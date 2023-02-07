參與台北市搜救隊的北榮醫師黃獻皞表示，因應當地揚塵大，本次所攜帶的藥品絕大多數都是眼藥水。（陳人齊攝）

醫護人員的隨行醫藥箱中，塞滿腸胃、心律不整、點滴等必備藥物。（陳人齊）

土耳其南部與敘利亞北部交界處昨晚發生芮氏規模7.8的強震，台北榮總繼昨晚派出兩名醫護人員隨台北市搜救隊一同前往救災，今日再加派災難醫學科主任黃獻皞，以及護理師蔡慧卿2名醫護同仁隨第二梯隊出發，主要提供搜救隊隨身的醫療照顧，以及當地醫療所需的幫忙與諮詢。

因應土耳其強震，北榮昨晚先派出急診部災難醫學科主治醫師王則堯、護理師楊淑娟2人隨第一梯搜救隊前往，今日再增加2名醫護與第二梯次搜救隊同行，北榮急診部主任侯重光表示，北榮於民國107年成立災難醫學科，108年與台北市搜救隊簽訂合作備忘錄（MOU），本次搜救即是根據備忘錄內容，以每隊2名醫護人力配置隨行前往搜救。

黃獻皞表示，本次任務準備的大量傷患藥物包含腸胃藥、心律不整藥、生理食鹽水、點滴以及眼藥水等，其中眼藥水是為因應災難現場產生許多灰塵，尤其 地震後現場充斥瓦礫堆，因此眼藥水、生理食鹽水等清潔用藥品相當重要。

黃獻皞說，本次任務預計在土耳其當地停留約7至10天，北榮自108年起與台北市搜救隊合作後，每年都會派員前往訓練、演習共16天，藉此熟悉搜救隊的工作模式，以提升雙方在執行任務時的默契，而本次隨行的4人都曾參與救災演習，並獲得國際搜救機構的考核。