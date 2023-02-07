佛光山開山宗師星雲法師日前圓寂，高市議會議長康裕成、副議長曾俊傑今（7）日率20多位議員前往追思。（柯宗緯翻攝）

佛光山開山宗長星雲法師日前圓寂，高市議會議長康裕成、副議長曾俊傑今（7）日率20多位議員前往追思。康裕成強調，星雲法師是安定社會的重要力量，相信將會乘願再來，全體議員也對於星雲致力弘揚佛法，用宗教撫慰人心，非常感恩。

康裕成今前往佛光山，先是陪同副總統賴清德、監察院長陳菊進入雲居樓弔唁緬懷星雲，隨後再會同副議長曾俊傑率議員進行追思，包括朱信強、陳善慧、陳致中、黃文志、黃飛鳳、李雨庭、鄭孟洳、陳玫娟、邱俊憲、江瑞鴻、張勝富、鄭安秝、張漢忠、林智鴻、何權峰、李柏毅、吳利成、郭建盟、陳慧文、陳麗珍及黃捷等議員，均前往追思。

康裕成提到，星雲法師圓滿諸德，相信將會乘願再來，也強調，星雲法師是安定社會的重要力量。星雲法師一生以德度人，廣傳佛法，安定民心，大家永遠感謝。

副議長曾俊傑則說，星雲法師對眾生的慈愛，讓大家永遠緬懷，星雲法師永遠在大家的心中。全體議員則對一代宗師致力弘揚佛法，以佛法度眾生，用宗教撫慰人心，非常感恩。

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