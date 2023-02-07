美中關係因為高空偵察氣球陷入低點，返國述職的駐美代表蕭美琴今天在與媒體見面時表示，台灣每天都在面對各種灰色地帶的侵擾，我們的感受，相信他們現在有更深一層理解。

美國國防部2日公開批評大陸的偵察氣球侵犯美國領空並違反國際法，美國國務卿布林肯也為此延後原訂訪問北京的行程，美國4日派出軍機，在大西洋海岸上空予以擊落。

蕭美琴說，這個事情初步已經對美中關係造成一些影響，也對美國社會造成一定程度的震撼，台灣每天都在面對各種灰色地帶的侵擾，我們的感受，相信他們現在有更深一層理解。

對於美國眾議院議長麥卡錫究竟會否訪問台灣？蕭美琴表示，目前對方辦公室並沒有向我們提出具體規劃，我也不太好去表述他的想法。

眾院新成立的跨黨派「中國特別委員會」成員惠特曼日前表示，台灣問題是該委員會關注的焦點之一，並透露考慮在台灣舉行聽證會。蕭美琴對此表示，對方目前沒正式向我們提出具體規劃，長期來講，我們歡迎國際朋友來台灣訪問互動，過去的互動形式都是很好的形式，傳統都會延續下去。