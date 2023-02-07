楊繡惠今接受媒體訪問。（華視提供）

楊繡惠今（7日）錄製華視《天才衝衝衝》，趁空檔接受媒體訪問，她預計四月要帶爸媽前往日本旅行，她說怕爸媽行動不便，已經購入2台輪椅，「爸爸以前很固執，連拐杖都不拿，很擔心爸爸膀胱無力，現在說服他要穿成人紙尿布，還好爸爸答應了」。

會找白雲同行？她苦笑說：「夭壽唷！我這輩子沒有緋聞，都斷送在這些孤魂野鬼手上，說我跟陳文山密戀2年，我還泌尿咧！馬國賢只是演過夫妻，白雲真的只是麻吉，之前有次喝水我不小心弄到身上，他還直接拍我胸部，一時之間還沒在意他的男的」，她也笑說白雲有帶槍，是娘娘腔。

她坦言現在已經58歲，渴望身邊有伴，她開玩笑說，前提是對方要財產比她多，「因為我是認錢不認人，不要覬覦我的錢就好，只要心靈相通就好，我現在如果不上班，存款到我吃到掛都可以」。

她先前曾表明不再接外景通告，她今表示真的跑不過年輕人，並重申沒有要搶任何人的工作，「我是真的不想當主持人，我喜歡在大哥、大姊身邊當小卒，以前主持過節目，每天要看收視率，數字上上下下，很像在看股票，壓力太大很不快樂」。