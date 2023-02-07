長榮集團再孵小金雞，旗下長榮航太預計今年3月底前掛牌上市，將成為長榮集團旗下第六家上市公司。長榮航太董事長黃南宏表示，長榮航太累計重大機體維修超過3000架次，發動機維修超過2000具，2019年曾榮獲全球前十大最佳機體維修廠，看好解封後航空業復甦，維修需求回溫，訂單能見度「5年以上不成問題」。

長榮航太目前資本額為35.28億元，公司秉持穩健經營的策略，2022年全年營收118.47億元，與2021年全年營收96.17億相較，大幅成長23.19％；2021年每股盈餘2.50元，2022年前3季每股盈餘已達4.07元，其中約有1元是來自匯兌收益。

長榮航太於2022年2月登錄興櫃，並已通過證交所審查轉上市。已是全球第八大維修廠，主要業務包括位於大園廠區的維修事業體，以及觀音廠區的製造事業體，並透過轉投資事業跨足發動機維修及結構複合材維修領域，提供高品質的機體、發動機及零組件等維修服務，客戶涵蓋全球40多家航空公司。

長榮航太位於桃園機場的大園廠區總面積達58600平方公尺，主要設施包含4 座飛機維修棚廠，可同時進行多架次廣體及窄體飛機之維修作業，以及發動機及零組件修護廠，物料補給庫房以及行政辦公區域等，業績持續穩定成長。

長榮航太觀音廠區佔地17600平方公尺，以航太產品及組件的生產製造為主，包含機械加工、放電加工自動產線、化學表面處理產線、電子束焊等之特殊製程等，已分別取得波音公司和GE公司的生產認證及訂單，提供原廠零組件的製造及大型機體的組裝服務。該廠區所生產的Leap發動機燃燒筒，為空巴A320 neo 及波音B737 MAX 等2種機型使用，市率高達50％以上，隨著航空業復甦，出貨量可望穩定成長。

長榮航太亦轉投資包括與美國GE公司合資之長異發動機維修（股）公司、美國Spirit Aerosystems合資之長銳航材（股）公司，以及與艾姆勒車電＆匯鑽科技（股）公司合資之長鑽科技（股）公司共三家公司，主要業務分別為GE發動機維修、複合材維修以及電動車用零組件表面化學處理，轉投資事業占獲利比率達8.3％。

展望未來，黃南宏表示，長榮航太除了在轉投資事業上穩定發展，更將在本業方面持續強化機體維修及製造能力，提升技術層次增加量能。隨著全球疫情解封，開放國際旅遊，新機訂單及交機量翻倍成長，對於航機維修及新機零件製造業務為核心的長榮航太而言，正是開展商機的最佳時刻。