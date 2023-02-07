財政部今日公布1月海關進出貿易初步統計，1 月出口僅 315.1 億美元，較去年同期減少21.2％，連續 5 個月負成長。

隨消費性電子產品需求疲弱效應擴散，積體電路出口值轉趨下降，致電子零組件出口年減20.1％，為11年來最大跌幅。

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