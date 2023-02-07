電子零組件出口衰退 1月出口跌幅21.2％連5黑 16:182023/02/07 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日公布1月海關進出貿易初步統計，1 月出口僅 315.1 億美元，較去年同期減少21.2％，連續 5 個月負成長。 隨消費性電子產品需求疲弱效應擴散，積體電路出口值轉趨下降，致電子零組件出口年減20.1％，為11年來最大跌幅。 《日股》日圓疲軟激勵出口商 日經升至近7周新高 基隆關查獲HDMI傳輸線仿冒案 侵權市值逾2.8億元 1月出口估連五黑 年衰退恐逾二成 #電子零組件 #出口 #電子產品 #貿易 #跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 完勝大盤 台股基金王贏兩倍 04:102023/02/06 投資理財 外銷、出口衰退 學者憂掀無薪假潮 04:102023/02/06 財經焦點 俄烏戰火持續 華爾街日報：陸對俄出口戰爭軍需品 10:102023/02/07 兩岸 蹲低走高 台股H2迎看漲行情 04:102023/02/06 投資理財 夏立言赴陸交流被抹紅 賴士葆曝蔡政府死守「抗中保台」大旗 12:292023/02/07 政治 台美也需要全面性FTA 04:102023/02/06 政治要聞 資金簇擁 亞洲股市有望輪漲 04:102023/02/07 投資理財 低碳龍頭ETF 迎ESG碳金商機 04:102023/02/06 投資理財 好蕉情 屏東16.2公噸香蕉銷日212小學 04:102023/02/07 生活新聞 大陸商務部王文濤：中方願與澳方重啟經貿交流機制 16:212023/02/06 兩岸 氣球風波延燒 陸港股臉綠 04:102023/02/07 財經要聞 日擬對華限制晶片出口 陸專家：恐「反噬」全球經濟 10:532023/02/06 兩岸 大陸海關總署與澳門海關簽署AEO互認安排 12:002023/02/07 兩岸 野村新視界－寒冬已過 2023年債市春暖花開 04:102023/02/06 投資理財 人民幣中間價創近1個月新低 在岸價開盤由貶轉升 11:442023/02/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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