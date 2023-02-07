徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃今（7日）出席華視《天才衝衝衝》開工錄影，徐乃麟新年期間在新加坡表演，也順勢帶全家人到當地旅行，今年首度跟外孫一起過年的他，透露今年包了5萬塊紅包給外孫，另外加上工作人員等紅包，總共支出70萬，曾國城也包了共50萬的紅包犒勞工作人員。

徐凱希（左起）、曾國城、徐乃麟、張文綺、籃籃。（華視提供）

徐新洋近期加入胡瓜主持的民視《最強綜藝秀》，成為固定班底，徐乃麟今坦言事前並不知情，「兒子那麼大，我也該放手了，瓜哥一定會照顧他的，我以前也是跟瓜哥做百戰百勝，有革命情感」，他也透露徐新洋將婚期訂在9月，屆時一定分享喜悅。

單身2年的張文綺，今透露家中長輩有介紹不錯的對象，對方是花東人，兩人已曖昧一個多月，一切都還在觀望，也有打算找對方共度情人節。「啦啦隊女神」籃籃表示目前單身，擔心戀愛會影響到人氣的她，也說近期都沒有戀愛的打算。

籃籃。（華視提供）

去年情斷2年男友的徐凱希，透露之後有對象一定會低調，她坦言每段感情都是朝著結婚的方向邁進，目前身邊沒有合適的對象，徐乃麟、曾國城2人勸她，不要「以結婚為目標」交往，這樣會給自己跟對方太大的壓力，還直言「趁年輕多觀察、多玩玩，就會結婚了」。

曾國城（中）被逗笑。（華視提供）

與廖科溢交情深厚的曾國城，透露過年期間有傳文字訊息跟廖科溢拜年，「他有回我開心的符號，我們下個月應該會聚會，他會走出來的」。