美國全面封殺中國電信設備大廠華為，已停止核發美國企業供貨華為的許可證，中國網路消息流傳，受美國制裁影響，華為主力產品包括手機、個人電腦等，都將面臨無晶片可用的情況，光是線下手機銷售人員，預估可能會有25萬人失業。

推特帳號「謠言財經」貼出「華為全球大佬群」的聊天紀錄，其中提到，華為總部包括杭州區域經理、浙江區域經理，都已發出美企全面斷供的消息，接下華為手機發表會P60、MateX3、Nova20等恐會全面取消。內容更提到，華為線下手機店共有5萬多家，每店平均有5個員工，包括4個促銷員和1個店長，代表至少會有25萬人失業，而且這個數字還不包含總部研發、售後維修、電商等人員。

華為頻頻被美國針對，台灣財經專家黃世聰則在《關鍵時刻》節目中表示，，華為被美國打壓後，靠著收取專利費，全球每賣一台手機能收取2.5塊美金，從專利金方面至少可以賺30億~50億美金(折合約900億~1500億台幣)，「美國根本打壓不下去」。

集微網則報導，華為展現強勁生命力，儘管美國不斷向歐洲盟友施加壓力，要求他們在5G網路建設中不要採用華為技術，但實際情況是，許多歐洲國家仍使用中國設備，截至2022年底，華為在歐洲8個國家供應了超過50%的5G設備，其中德國在5G方面越來越依賴華為，2022年德國在5G RAN方面，高達59%的設備由華為供應。