全球去年高科技類股全面下修，手中握有全世界好幾百家新創公司股票的軟體銀行，尚未走出大虧的陰霾。像是中國大陸的滴滴出行，還有新加坡線上服務平台大廠Grab等，股價都跌到不能再跌。

根據軟銀7日財報內容，願景基金部門在截至2022年12月的3個月期間，虧損6600億日圓，約50億美元。若以2022整年來說，這檔基金更是從年頭一直虧損到年尾。至於軟銀整個集團更是淨損7834億日圓，較彭博社彙整的獲利預估2059億日圓，有著南轅北轍的差異。

調研單位Redex Research認為，軟銀財報最大的風險還是全球股市疲弱。如果軟銀遲遲不把旗下矽智財大廠Arm掛牌上市的話，高科技類股表現不佳或將重傷軟銀。

軟銀這個金雞母，那就是順利推動Arm上市來吸金。孫正義曾說，現在最重要的工作就是看著Arm掛牌，而不是財報的電話會議。據悉，軟銀希望在2023年12月之前，能將Arm上市。

軟銀創辦人孫正義將原本的電信公司，搖身一變成了全球最大創投業者，主要是當初成功押注中國大陸電商巨擘阿里巴巴，而嘗到頗豐的獲利甜頭。但無奈大環境不景氣，科技逆風下使得軟銀財報在過去1年中都抬不起頭來。

曾經是全球規模數一數二大的願景基金，在虧損連連後，在上1季對新創業者的投資金額還不到3.5億美元。這與在過去5年半內，狠砸1440億美元相比，簡直無法同日而語。