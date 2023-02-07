有網友發現捷運「頭前庄站」的1號出口標誌中，地標包含婚宴會館、醫院、農會、酒店、地藏庵等，其中還有個地標是「終身大事」引起注意；照片曝光網友紛紛笑說是「人生一站式服務」，因為能包辦出生、結婚、婚禮、祭祀等事，留言「人生都幫你規劃好了」、「原來有人生一條街」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享圖片，台北捷運「頭前庄站」內的某處出口標誌中，可見1號出口「思源路」的資訊中有數個地標，包括思源路地下道、自來水公司、宅配通、晶宴會館、台北醫院、終身大事、新莊區農會、翰品酒店、新莊地藏庵（大眾廟）。

有網友發現捷運「頭前庄站」的1號出口標誌中，地標包含婚宴會館、醫院、農會、酒店、地藏庵等，網友紛紛笑說是「人生一站式服務」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

有網友笑說這些地標是「人生一站式服務」，因為包括出生、結婚、婚禮、祭祀等都能用到，不少網友留言「這個出口的重要單位已經可以滿足人生大部分需求」、「其實4號出口旁還有保時捷跟奧迪，只要住這站人生所有事都解決了」、「人生都幫你規劃好了」、「原來有人生一條街」。

還有網友注意到圖片中的3號出口是金陵女中、劉戀藝文空間、宜家家居、家樂福，網友留言「老婆是不是要3號出口找」、「三號出口是家庭方案：到女中找到女友之後去藝文空間約會一下」、「3號都未成年....等等被警察抓走」。