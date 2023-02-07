東北角風管處長馬惠達（左）與日本茨城縣知事大井川和彥（右）共同簽署觀光友好交流締結。（東北角風管處提供／張志康新北傳真）

東北角風管處與日本茨城縣7日共同簽署觀光友好交流締結，合力推廣轄內的自行車道觀光。右5為東北角風管處長馬惠達、右4是茨城縣知事大井川和彥、右3是觀光大使一青妙。（東北角風管處提供／張志康新北傳真）

隨著3年的疫情逐漸緩和，改變了以往的旅遊模式，「自行車旅遊」成為熱門活動。交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處7日與日本茨城縣舉辦觀光友好交流締結儀式，希望藉此能同步增進台日自行車道觀光及產業發展。

這次的觀光友好締結儀式，由東北角風管處長馬惠達與日本茨城縣知事大井川和彥共同簽署。雙方希望透過東北角的「舊草嶺環狀線自行車道」與茨城縣「筑波霞浦林林單車道(ring ring road)」的觀光友好締結，增進台日自行車道觀光及產業發展，也讓旅客用「剛剛好的速度」感受雙方城市不一樣的美，更是低碳旅行的最佳實踐。

馬惠達表示，舊草嶺環狀線自行車道擁有豐富的歷史、文化及自然海岸風景，深受旅客喜愛，沿線風情十分適合全家親子、情侶好友一同樂遊騎乘。在日本，與舊草嶺環狀線自行車道同樣位居首都東北角的「筑波霞浦林林單車道(ring ring road)」除了地理位置相似，也都是以廢線鐵道改建而成，因為這可貴的機緣才締結這場單車「騎」遇記。

大井川則表示，除了自駕旅遊，在日本，「自行車旅遊」也逐漸受到矚目。在茨城的筑波霞浦林林單車道，單車能夠在租賃場所甲租乙還之外，同時也設有休息停靠站，方便旅客休息、飲食補充體力，甚至備有淋浴設備；並提供有繁體中文的導覽地圖。

為了推廣這兩條單車道，雙方也特別邀請了台日混血的知名作家一青妙擔任觀光大使。東北角管理處與茨城縣更期盼透過此次的「以車會友」結盟促進雙方更多交流，打造自行車無國界觀光模式。