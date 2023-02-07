林務局南投林管處轄下的奧萬大自然教育中心順應國內露營風，2022年推出免搭帳露營與生態體驗活動廣受歡迎，2023年為了回饋露友，依季節推主題體驗與優惠活動，即日起至4月「春之篇章」推手作茶點、烤棉花糖、賞櫻、觀星及槌染等親子體驗活動，包團、7帳享85折回饋價。
南投林管處指出，今年的星空帳篷露營體驗活動，將在春、夏、秋季舉行，2月至4月春季，在櫻花紛飛下露營與野餐，5月至9月夏季，除導覽認識豐富的昆蟲生態外，還搭配消暑沁涼的親水活動，而秋高氣爽的10月、11月，將推出森林療癒課程，讓報名學員暫時拋下生活的緊張與壓力，療癒心靈、蓄滿電力再重返職場。
奧萬大自然教育中心表示，「春之篇章」露營體驗活動率先登場，運用春天各種自然元素，報名遊客享受開帳即看見櫻花，十分浪漫，搭配親子同樂手作茶點、夜晚一起烤棉花糖、數星星、蒐集葉片與花朵進行槌染的DIY，將奧萬大春天的回憶帶回家。
森林星空帳篷「春之篇章」露營體驗活動，為了回饋喜愛奧萬大的夥伴，原價每帳9000元，只要包團、7帳，就能以享原價85折回饋價入住星空帳篷，每帳再加贈1名6歲以下幼童免費參加。
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