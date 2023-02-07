國民黨副主席夏立言明天再率團訪中，卻再遭民進黨人士圍剿。國民黨主席今天受訪質疑，民進黨不是也說希望對話交流，結果國民黨去做了，他們只會罵、抹紅、抹黑，不會為台灣民眾解決問題，只會製造問題，雙標黨已經是民進黨DNA。

朱立倫批評，民進黨口喊要對話交流，但國民黨對話交流就罵；一邊講要和平保台，但另一方面又不放棄台獨黨綱，民進黨主席賴清德應解釋一下，民進黨堅持台獨與和平保台如何共存，如何在雙標黨下可以達成他的目標。

朱立倫表示，夏立言此行是帶著農漁民，以及台胞、台生、台商當前面臨的問題，希望透過對話交流，去面對、解決，希望能幫助台灣農漁民與台生、台胞，只有為台灣好，絕對沒有任何一絲一毫的政治考量。

朱立倫重申，國民黨堅持兩岸和平、區域安全，希望透過對話交流，不要對抗交惡。

朱立倫也提到，夏立言去年8月訪陸，就希望能趕快恢復小三通，能夠增加兩岸航點，但就是卡在現在的民進黨執政當局。朱呼籲，當全世界都在開放的時候，希望疫情後能夠恢復觀光、交流，希望民進黨不要再卡。