2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，前立委沈富雄6日就表示，「現在國民黨好像當年推翻滿清以後，整個國家所指望的就是孫中山」，沈富雄更強調，「當時除了孫中山之外，還有張勳、袁世凱蠢蠢欲動的，但這些人最後都煙消雲散了，而人家侯友宜一路走到今天，支持度一路到這個程度，其他人怎麼還敢動腦筋」，引發討論。

沈富雄6日在網路節目《今天誰來沛》中表示，2024除了柯文哲一定選之外，藍營其中的一些人，都有一種天性，就是「他如果還有一點人看得起他，說他也許有可能，那些人現在就是捨不得，既然有人點我，我幹嘛自己否定呢？所以心頭就癢癢的，但由癢癢的到啟動，這些人就是眼光有問題」，沈富雄也坦言，「如果那些人是我，我就會起來說『你們看錯了，我不選』，那就是風平浪靜了」。

最後沈富雄也說，這樣一排除，「現在國民黨好像當年推翻滿清以後，整個國家所指望的就是孫中山，除了孫中山之外，還有張勳、袁世凱蠢蠢欲動的，但這些人最後都煙消雲散了」，沈富雄形容，「所以現在國民黨裡頭的那些人蠢蠢欲動，我甚至認為他們連蠢蠢欲動的能力都沒有，人家侯友宜一路走到今天，支持度一路到這個程度，其他人還敢動腦筋」。