夫妻若無法懂得同甘共苦，婚姻肯定無法長久。一名人妻抱怨，老公目前在頂大攻讀電資碩士，本來預計去年會畢業，卻不曉得什麼原因導致延畢，讓這名人妻心裡很不是滋味，認為「老公婚後長期沒在上班」，想要離婚。不料貼文一出，網友算出所謂的「長期」根本不到一年，痛批人妻不願共患難，開嗆：「可憐台女，早點離婚好嗎」。

原PO在論壇《Dcard》以「老公婚後長期沒在上班」為題發文，表示老公是頂大電資的碩士生，原本預計去年會畢業，卻因故延畢，「可能是教授卡他，也可能是他能力不足」，原PO無法弄清楚原因，直說，「我只知道每個月房貸、車貸，處處都要用錢」。

原PO表示，自己賺錢能力不差，可以獨自負擔家計，大嘆「如果我什麼都可以自己買給自己，還要老公幹嘛啊？多了很多責任義務」，反觀其他夫妻都能討論買車、買房、理財規劃，假日還能安排旅行，但老公卻好像是「永遠又窮又忙的學生」，讓她萌生離婚的念頭，也因此特地上網向眾網友請益。

貼文曝光後，有網友掐指一算，原PO聲稱老公長期沒上班，但從原訂畢業時間至今也才過了不到一年，讓不少人留言痛批，「你是只能同甘不能共苦的那種人噢？不能接受學生老公，你當初同意結婚個屁啊」、「趕快離婚好嗎？以後他畢業收入高了，你是不是又有說真香」、「未來績優股！妳不要一堆人搶」、「頂大電資好像大部分都要唸2至3年欸」、「這種斤斤計較的可憐台女，如果真的那麼不願意幫忙負擔，就趕快離婚好嘛」。