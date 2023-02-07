國民黨台東縣黨部號召100多位青年入黨，今天舉行宣誓典禮。（莊哲權攝）

國民黨台東縣黨部號召100多位青年入黨，今天舉行宣誓典禮。（莊哲權攝）

國民黨台東縣黨部號召100多位青年入黨，今天舉行宣誓典禮。（莊哲權攝）

國民黨台東縣黨部號召100多位青年入黨，今天舉行宣誓典禮，從事健身業的陳郁敏說，入黨是希望國民黨更有朝氣及活力，讓國民黨更年輕化；國民黨主席朱立倫說，現在要有錢、要有權、要有勢都請加入民進黨，如果有心要為台灣打拚、有理想的青年請加入國民黨。

國民黨台東縣黨部7日舉行新春團拜暨青年入黨宣誓典禮，朱立倫、祕書長黃健庭、縣長饒慶鈴、主委吳秀華、副議長林琮翰等與會。縣黨部表示，這次有100餘位新進青年黨員在主委吳秀華及青工會總會長陳俊宏號召下入黨，為黨注入新血。

陳郁敏是威豪健身總監，也是救國團台東市團委會真善美聯誼會長，她認為國民黨的理念相對正派、中道，也願意給年輕人機會，但需要更多年輕人加入才會更有朝氣，有活力，因此這次也邀請不少年輕朋友一起加入。

新當選的綠島鄉民代表林倚樟說 過去沒有接觸過政治、不知道政治的影響力，這次參選後發現，透過黨的力量大家共同團結，在解決問題上會很有幫助，其實這次不僅他加入國民黨，綠島也有不少年輕朋友已決定加入國民黨，只是因為綠島船班、沒有辦法參加這次活動。

朱立倫歡迎百名青年加入國民黨，他說，現在要有錢、要有權、要有勢都請加入民進黨，如果有心要為台灣打拚、有理想的青年請加入國民黨，國民黨在這次選舉，鼓勵許多年輕人參加基層村里長、代表選舉，國民黨將持續培養年輕人、給年輕人機會，要讓更多年輕世代出頭。