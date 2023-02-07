土耳其中部重災區馬拉特雅省（Malatya）標榜「抗震」的「阿蘇爾公寓」（Asur Residences）新社區大樓在地震後瞬間崩塌。

土耳其南部芮氏規模7.8百年強震導致數千棟建築倒塌，當地建築老舊、缺乏耐震是主因之一，不過重災區一棟才落成2年、標榜抗震的「高價」豪宅大樓仍不敵強震，幾秒內應聲崩塌。

KONUTTA DEĞİL TABUTTA YAŞIYORUZ!!

Malatya ‘da henüz bir yıl önce teslim edilmiş bir Yapı !



Asur Sitesi Bostanbaşı ,



Afetin mimarı İs-hak İnşaat https://t.co/hP7FR3DWUD



“Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel”



“C-35/40 Beton” pic.twitter.com/zaHjl8pNZ6 — Fatih Doğmuş (@Fatihdogmus) February 6, 2023

土耳其南部接壤敘利亞地帶6日先後發生規模7.8、7.5強震，導致兩國超過4300人罹難、近2萬人受傷。強震也造成數千棟建築倒塌，當地建築老舊、缺乏耐震是許多大樓轟然倒塌的因素之一。

不過據土耳其《世界報》（Dünya Gazetesi）、《soL haber》、《Sözcü Gazetesi》等報導，土國中部重災區馬拉特雅省（Malatya）一處名為「阿蘇爾公寓」（Asur Residences）的新社區大樓，在地震後直接「垂直下墜」崩塌，只剩部分樓層仍留在地面上，現場煙霧瀰漫。

Türkiye'yi sarsan iki deprem sonrasında Malatya'da henüz bir yıl önce yapılan Asur Konutları adlı proje ağır hasar aldı



📌Bloklardan birinin çöküşü vatandaşlar tarafından görüntülendihttps://t.co/fuO3Xv5pxm pic.twitter.com/56lgCFTCrR — Sözcü (@gazetesozcu) February 6, 2023

報導指出，「阿蘇爾公寓」是由名為「İs-hak İnşaat」的建商所蓋，2021年才落成，根據建商官網介紹，這幢社區一共有2棟88戶，目測樓高超過10層，建商特別指出，這處社區是馬拉特雅省最新的住宅區，擁有A級優質生活，建築主體使用的鋼筋混凝土工程符合「最新抗震法規」。

Malatya da İs-hak İnşaat tarafından hayata geçirilen Asur Konutları adlı projenin tanıtımın da“Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel” ifadeleri yer alıyor. Yapılalı 2 yıl oluyor. Ve o bina şimdi yok. Biri yıkılıyor. Nasıl bina yapıyorsunuz pic.twitter.com/3XZNmemDC1 — özdeniz (@ozlemdeniz68) February 6, 2023

報導指出，這處社區因為抗震而以「高價」出售，倒塌的公寓大樓一共有44戶，其中一戶過去曾以280萬土耳其里拉（約新台幣447萬）價格售出。

才落成2年、標榜「抗震」的豪宅居然應聲倒塌，讓許多土耳其民眾相當憤怒，目前「İs-hak İnşaat」的Google評論已經被大量網友灌爆、留下1顆星負評，不少網友痛罵建商是「殺人兇手」。