波音上個月宣布繼2022年招聘15,000人後，2023年將招聘10,000 人，但將裁掉一些支援性的職位。
《西雅圖時報》（Seattle Times）周一報導，透過自然流失加上裁員，波音今年將裁掉約2,000人，且主要為財務與人力資源方面的員工。
除了證實將裁員，波音亦宣布這些財務和人力資源方面的職位，約三分之一將外包給印度的塔塔諮詢服務公司（Tata Consulting Services）。
周一波音股價收漲0.4%，盤後亦小漲0.4%，報206.81美元。
美國飛機製造商波音周一證實媒體報導，該公司透過人員自然流失與裁員，預計今年將裁減約2,000個財務及人力資源單位的白領職位。
波音上個月宣布繼2022年招聘15,000人後，2023年將招聘10,000 人，但將裁掉一些支援性的職位。
《西雅圖時報》（Seattle Times）周一報導，透過自然流失加上裁員，波音今年將裁掉約2,000人，且主要為財務與人力資源方面的員工。
除了證實將裁員，波音亦宣布這些財務和人力資源方面的職位，約三分之一將外包給印度的塔塔諮詢服務公司（Tata Consulting Services）。
周一波音股價收漲0.4%，盤後亦小漲0.4%，報206.81美元。
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