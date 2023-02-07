波音上個月宣布繼2022年招聘15,000人後，2023年將招聘10,000 人，但將裁掉一些支援性的職位。

《西雅圖時報》（Seattle Times）周一報導，透過自然流失加上裁員，波音今年將裁掉約2,000人，且主要為財務與人力資源方面的員工。

除了證實將裁員，波音亦宣布這些財務和人力資源方面的職位，約三分之一將外包給印度的塔塔諮詢服務公司（Tata Consulting Services）。

周一波音股價收漲0.4%，盤後亦小漲0.4%，報206.81美元。