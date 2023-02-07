《路基完》除了宋仲基和崔聖恩外，也集結多位實力派演員。（Netflix）

韓國男神宋仲基日前宣布和大1歲英國女演員凱蒂再婚且將升格當爸，喜訊連日攻佔新聞版面，但在事業部分他也絲毫無懈怠，《財閥家的小兒子》去年年底才剛播畢，Netflix今（7日）就重磅宣布由宋仲基領銜主演的電影《路基完》（暫譯）卡司確認，宋仲基在片中將破格變身成為為了求生、逃至比利時尋求自由而展開生死搏鬥的脫北者，與小11歲崔聖恩命運般相遇後意外相愛。還有趙漢哲、金成鈴、李壹花等資深實力派演員也確定演出。

該片改編自韓國作家趙海珍的長篇小說《遇見路基完》，以電影《校外教學》在全州國際電影節上亮相，並在首爾獨立電影節、韓亞國際短片電影節上獲得最佳影片獎的金熙珍負責執導與撰寫劇本，劇情描述偷渡到比利時的脫北者「路基完」為得到唯一的希望「難民」地位的認可，不管發生什麼事都要拼死活下去而展開了生死搏鬥，卻因為一場命運般的相遇，意外愛上了出生在比利時的前韓國射擊選手、已經失去活下去希望的「瑪麗」（崔聖恩飾），狀況極端的2人從相識到分離婉如史詩般的愛情故事。

崔聖恩因在戲劇《怪物》裡的精湛演技而被譽為「怪物新人」，並在Netflix影集《魔幻之音》展現能唱能演的實力而，這次與宋仲基合作將會擦出怎樣的火花，備受期待。另外，該片也請到多位韓國實力派演員加盟，其中趙漢哲除了才在《財閥家的小兒子》裡飾演宋仲基二伯父，也在《魔幻之音》中飾演過崔聖恩的父親，這次2人再續前緣飾演父女。

在《繼承者們》中飾演李敏鎬媽媽的金成鈴則飾演讓「路基完」不顧生命危險拼命前往比利時的關鍵人物「母親」一角。在《請回答》系列裡飾演充滿人情味的「國民媽媽」李壹花將飾演「瑪麗」的母親。而在《分手的決心》飾演湯唯的債權人、在《藝人經紀人生存記》飾演暖心經紀人的徐現宇也將扮演「路基完」的舅舅。在Netflix《少年法庭》飾演少年刑事合議庭庭務官，表現亮眼的李相喜則飾演與「路基完」有著同樣背景，一樣在比利時工廠工作的角色。

實力派演員雲集，讓為了自由從北韓逃脫，經過延邊到比利時的《路基完》遙遠旅程增添精彩可看趣味。