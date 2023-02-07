駐美代表蕭美琴自2020年赴任以來，首度返國述職，由於國內政壇盛傳蕭美琴有望搭檔副總統賴清德角逐2024，這趟返台動機也格外受人注目。蕭美琴今天特別強調，這次回來都在處理外交與台美之間的公務，而且也是她自己主動提出要回國述職的。

蕭美琴打趣說，她到了美國已經快要三年，而過去一年常看到AIT處長孫曉雅回美國，每次看到都覺得為什麼孫曉雅可以常回去，去年10月詢問外交部相關規定後得知館長任職滿兩年可以回國述職，於是時機差不多就主動提出。

被問到與賴清德搭檔角逐2024的議題，蕭美琴指出，她在美國的時候已經第一時間做出回應，這次回來都在處理外交與台美之間的公務，不適合在這邊評論政治問題。

台灣總統候選人過往都有在選舉年赴美國「面試」的不成文慣例，蕭美琴說，目前駐美代表處沒有接獲各陣營提出的需求或規劃，況且就往例而言，大部分是各陣營自行安排，比較少透過駐處處理。

蕭美琴重申，她不便評論政治議題，但是就整體台美關係而言，美方一直很在意是否能在共享價值與共同利益下，穩健推動雙邊關係，守護台灣民主自由，推動區域經濟上的合作，這些都會是美方期待總統候選人在未來所呈現的一些想法。