女星隋棠今（7日）被週刊報導住進大直新家後，放任小孩在深夜、清晨嬉戲吵鬧，鄰居多次溝通皆無效，還被隋棠回「你們就跟著早點起床囉！」而心寒提告。對此，律師林智群指出若家裡有小孩，「第一個應該處理的就是地板」、「晚上9:00以後要求小朋友不能跑來跑去」，認為鄰居就是互相，真的要體諒一下，引發網友共鳴。

林智群稍早針對隋棠遭控惡鄰一事，在臉書粉專發表評論，他表示現在沒看到藝人方說法，但直言：「家裡有小孩，搬到新家，第一個應該處理的就是地板，地板架高、加隔音棉，不然小孩跑來跑去，會影響樓下鄰居。」

林智群提到自己買房時沒小孩，不清楚這些所以沒特別處理地板，直到孩子誕生後，只能在地板加地墊減少噪音，以及晚上9:00以後要求小朋友不能跑來跑去，「這種事情其實是可以要求的，小孩不會聽不懂的。」

最後，林智群認為鄰居就是互相，高級住宅的住戶年紀通常較大，容易淺眠、怕吵，隔空對隋棠喊話：「真的要體諒一下。」

許多網友紛紛留言附和：「小孩可以要求+1」、「隔音差沒辦法改變，除非搬家，被申訴後的態度才是人格低下的表現」、「家教顯大人品德」、「住大樓本來就要相互體諒，樓上樓下都一樣。」

隋棠2015年嫁給老公Tony，陸續生下大兒子Max、女兒Lucy和小兒子Olie，常在社群分享一家五口的幸福照，2021年全家搬進大直新家，隋棠曾PO家中內部裝潢，包括空中花園、純白旋轉樓梯和大型溜滑梯等，給孩子足夠的玩樂空間，豈料隋棠夫婦被鄰居爆料放任小孩在深夜、凌晨製造噪音；根據《鏡週刊》報導，鄰居向她反應卻被回「你們就跟著早點起床囉！」讓鄰居只好委託律師處理，對此隋棠經紀人表示現在還在了解狀況當中，如有任何消息會再進一步回覆。