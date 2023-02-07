因應網路智慧科技廣泛運用趨勢，大高雄不動開發公會7日發表全國首創的「大高雄168富巢芳蹤」開工及銷售圖資，將建商開工資料、及房屋銷售資訊圖資化，資訊共享，讓產、官、學界免費使用，房市資訊更透明。

大高雄不動開發公會7日在高雄漢神巨蛋，舉辦「大高雄168富巢芳蹤」成果發表會，高雄工務局長楊欽富、都發局總工程司林裕清、地政局副局長張文欽、屏東大學不動產經營系主任張桂鳳、台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫、以及全國各地方開發商公會理事長齊聚，一同見證此創新資訊共享的歷史時刻。

大高雄不動開發公會理事長洪光佐表示，「大高雄168富巢芳蹤」開工及銷售圖資，是會員公司當月申報開工報表，以地籍圖套繪街道圖，精準標註基地位置，取代報表生冷難知位置的地段號數字，另將高雄市房屋市場調查協會每週所提供的房屋市場總覽表以，街道地圖標註銷售案場位置，使建築同業及各界快速取得街廓附近銷售案場數、及銷售價格區間。

使用者點選「大高雄168富巢芳蹤」這個大數據平台內的相關資訊，也可立即連結該銷售建案廣告網頁，可作為建築同業購地、規劃、銷售時的重要輔助工具，洪光佐指出，未來將無償提供此一圖資Know-How，協助全國各縣市開發商公會，建立該縣市開工及銷售圖資。

他說，「大高雄168富巢芳蹤」係就實際開工新建案件、及市場銷售案場的資訊整合，最大特色是，以行政區域街道圖資化呈現，可使政府部門瞭解民間投資區位及已完成不動產供給區域，可作為公部門對區域發展公共建設及都市設計的施政方針參考，也可為學術單位研究區域市場行情、及價量變化的重要指標。

洪光佐強調，公會是以服務建築同業及各界為宗旨，是一非營利目的團體，開發「大高雄168富巢芳蹤」開工及銷售圖資，並非以服務個別公司營利為目的，是一精準、透明、公正客觀具公信力的不動產資訊平台，可供建築同業及各界，免費無償下載使用，盼結合產官學各界支持推廣應用，共創房地產多元發展里程碑。