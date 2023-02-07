台塑表示，因適逢農曆春節長假，下游加工客戶停工，需求減少，且出貨天數較少，加上1月下旬中油天然氣管線接管，南部廠區多廠配合停車，產銷量減少，各主要產品銷售量月減8.8萬噸；1月營收144.08億元，月、年雙減13.5％、39.8％。

南亞1月營收202.9億元，月、年雙減15.2％、42.5％。南亞指出，美國因聖誕假期結束，下游復工，各項產品營收增加，惟春節假期生產與交運天數減少，台灣、大陸營收聯袂下滑。其中，最大宗電子產品因春節連假影響，下游產業及運輸業停休，部分客戶已於節前先行備料，致1月出貨量減少，營收下滑。

台化受大陸疫情擴散及春節影響，下游開動率降低，但通膨降溫及市場看好大陸解封後經濟復甦，影響原油及石化塑膠產品價格震盪，漲跌互見；1月營收255.77億元，月、年雙減11.3％、15.6％。

台塑化1月營收609.36億元，月、年雙減2.1％、5.4％。其中，1月原油煉製量1481.6萬桶，比2022年12月增加161.8萬桶，但受外銷油品船期影響，1月產品總銷售量1436.6萬桶，僅比12月1,414萬桶增加22.6萬桶；1月杜拜原油均價比2022年12月上漲3.2美元／桶，但受內銷汽、柴油配合國內農曆春節油價管制措施影響，1月產品平均售價僅比12月上漲0.7美元／桶。

烯烴事業方面，台塑化1月乙烯產量17.0萬噸，比2022年12月產量16.1萬噸增加0.9萬噸，1月產品總銷售量41.4萬噸，比去年12月40.4萬噸增加1.0萬噸。