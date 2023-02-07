依產品別，商用加值產品的營收為83億元，年減4％，佔總營收的比重為29％；資訊消費產品的營收為105億元，年減18％，佔總營收的比重為37％；通訊產品的營收為10億元，年減32％，佔總營收的比重為4％；半導體營收為83億元，年減22％，佔總營收的比重為30％。

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