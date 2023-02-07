信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場投資退場後，又遇上景氣開始進入盤整修正階段，短期預售市場將只剩下自用客層，而面對景氣突然的劇烈改變，預售案勢必得端出更多的牛肉才能吸引消費者，包括送冷氣等家電，或者推出精裝修的住宅產品，讓消費者可以連裝潢都一併申請房貸，吸引更多自用客購屋。

曾敬德表示，不過，以現在預售案買氣疲弱，一旦時間拉長，可能會導致部分個案出現讓利搶客的狀況。

信義房屋今天公布最新統計指出，據官方數據顯示，2021年9~12月，房市受資金行情、通膨等利多激勵，房市買氣活絡，預售屋揭露的件數，每月平均可達1.2萬件。

不過，去年5月之後的近7個月，單月件數，已跌破1千件大關。

統計顯示，2021年9月~12月，為預售屋揭露件數最高峰，當期六都除了台北市外，一個月成交的戶數都超過1千件，桃園和台中市甚至超過2千件。

不過房市景氣見高後，下滑的速度相當快速。

以2022年11月來說，六都預售揭露的件數，全數跌破1千件；尤其是科技業投資題材快速退燒的高雄、台南，衰退幅度相對更為顯著。

此次統計範圍為交易日期，自2021年1月1日至2022年11月30日之實價登錄預售屋案件。