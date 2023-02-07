一名人夫指控妻子和男同事過從甚密，男同事不僅在對話中多次求歡「我要做愛」、「出來爽一下，愛愛喔」，妻子還在除夕夜當日和男同事開房，人夫悲痛表示自己所賺6萬薪水全數上繳，且還要自己打零工賺生活費，每年還掏數萬元供妻子出國玩，但一想到妻子拿錢開房花在別的男人身上，就讓他憤慨不已，心碎求償60萬。法官勘驗各項事證後，認為人夫拿出的證據無法證明妻子和同事侵害他配偶權，判人夫敗訴，全案可上訴。

阿倫（化名）與小美（化名）兩人在1993年結為夫妻，並育有2子，阿倫在2013年時發現小美和男同事小帥（化名）有不正常之交往關係，且聊天對話內容露骨，小帥曾多次傳訊「我要做愛」、「出來爽一下，愛愛喔」、「出來愛愛…OK？」、「好想做愛喔」，小美面對小帥瘋狂求愛則回覆「找個洋妞說去，我快起肖，別再跟我哈啦！」、「你到處都有姦情，我怕被追殺，記得戴套」，此外小美向阿倫謊稱要籌備店面開幕事宜，因此在除夕夜當天未和阿倫返鄉過年，實際上卻於過年期間與小帥前往台中、新竹、苗栗及南投等地遊玩。

阿倫認為自己在婚後基於信任和疼愛，月薪6萬全數交給小美管控，自己的生活費只能透過打零工賺取，阿倫回想每月將自己辛苦賺取薪資全數交給小美，但小美卻將他賺的辛苦錢都用在小帥身上以及支付汽車旅館費用，當小美向他表示錢不夠家中花用時，阿倫皆不疑有他，直接將額外打工賺取費用拿給小美使用，且因為疼愛小美，阿倫每年都掏數萬元購買出國行程，讓小美可以到國外遊玩，因此看見小美和小帥的煽情對話讓他相當傷心憤慨，並拿出GOOGLE時間軸紀錄證明小美出入摩鐵，心碎的向2人求償60萬。

小美表示自己和小帥在職場相識，辯稱自己和小帥的對話中至少6次拒絕小帥的不當邀約，阿倫所提出的GOOGLE時間軸紀錄，也無從分辨是何人行蹤，且難認與小帥有何關係。

小帥則辯稱對話純屬朋友間之任意聊天，且對話短暫、頻率稀少，無任何交集或結論，並未侵犯阿倫配偶權，小帥辯稱自己過年期間搭客運返鄉，並未和小美接觸，且兩人已經9年未見面，阿倫所指均為臆測之詞，欠缺依據。

法官認為阿倫雖然提出GOOGLE MAPS時間軸紀錄為證，但並未見到出入旅館或不正當場所之情形，屬於欠缺憑據之臆測，無法採信，因為無法證明小帥和小美侵害他配偶權，因此判決阿倫敗訴，全案可上訴。