警車遭吳男衝撞後毀損。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗63歲吳姓男子7日下午2點多，不明原因在三義鄉水美街路中間跳舞、行徑可疑，警方獲報欲攔阻吳男，吳隨即駕車逃逸，甚至意圖衝撞警車，警方隨後連開8槍射破輪胎，吳仍不願下車再衝撞警車後翻覆，最後警方將其制伏送辦，過程中3名員警因此擦挫傷，所幸沒有大礙。

根據了解，吳男過往多次與人發生行車糾紛，並經常有危險駕駛情形，更常常與他人有行車糾紛時，都會刻意挑釁，今天下午有民眾報案指稱吳男，在三義鄉水美街的路中央手舞足蹈，員警獲報前往了解，一眼就認出是吳這個頭痛人物。

員警原本要上前關切吳男，想不到吳直接跳上車逃逸，警方則尾隨在後並停在吳男住家門前，未料吳男突然踩油門意圖衝撞員警跟警車，員警則拔槍朝吳男的車輛左後輪、左前輪各射擊2槍。

但吳男仍不肯就範，持續倒車衝撞警車，並逃竄到三義八股路段，再度衝撞警車後翻覆，員警基於保護同事安全，再朝吳嫌車輛右後輪開4槍，隨即上前擊破車窗後將吳男壓制逮捕。警匪追逐過程驚險，過程中警用巡邏車、機車都有被撞受損，且3名員警手腳分別有擦挫傷，所幸並無大礙。