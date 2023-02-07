雲林地檢署與警方1月13日破獲上億元偽鈔案，關鍵線索在於1名計程車司機收到千元偽鈔時提醒乘客，乘客像是早有準備馬上改付硬幣，司機覺得可疑記下其特徵與去處後向虎尾警分局報案，檢警得以循線破案，警方7日表示已頒發感謝狀與檢舉獎金給司機，感謝熱心的「司機偵探」協助警方破大案。

農曆春節前各縣市陸續出現偽鈔，警方非常重視展開調查，但苦於缺乏相關線索遲遲沒有進展，直到去年底虎尾警分局接獲楊姓司機報案，提供犯嫌長相與去處，警方才找到突破口，循線順藤摸瓜，先查獲60張偽鈔，再進一步破獲整個偽鈔集團，讓上億元偽鈔免於流入市面。

虎尾警分局表示，楊姓司機去年12月底載送1名乘客，收取150元車資時乘客拿出1張千元鈔付款，楊姓司機發覺鈔票摸起來怪怪的，便善意提醒千元鈔疑似偽鈔，乘客立即改以3枚50元硬幣付車資，彷彿早有準備，相當可疑，因此便記下乘客特徵與去處並向警方報案。

虎尾警方製作楊姓司機筆錄後，分局長廖志明立即指示承辦員警報請雲林地檢署擴大偵辦，在檢察官施家榮指揮下，先於今年1月7、8日至屏東、高雄地區拘提張姓與黃姓犯嫌並查扣千元偽鈔60張，1月13日在高雄、新北、台北3地一舉破獲偽鈔集團，拘提朱嫌、廖嫌、洪嫌、李嫌4名犯嫌，查獲偽鈔達1億4000萬元。

虎尾警分局為感謝楊姓司機提供珍貴的破案關鍵線索，特別頒發感謝狀，虎尾警友會辦事處主任丁晏晟自掏腰包提供檢舉獎金，楊姓司機說之前看到偽鈔新聞，他開計程車大多收取現金，因此拿到車資時都會提高警覺，此次收到疑似偽鈔時，特地記下對方特徵立即通報，警方也非常重視馬上調查，警民合作及時阻止鉅額偽鈔流入市面。