立法院新會期開議在即，立法院在野黨團7日公布本屆優先法案23案，包括《交通安全基本法》、《房屋稅條例》、等都入列，提出人民要活命、生活要改善、政治要清廉3大訴求。黨團總召邱顯智說，依規定，新任行政院長應於就職後2周內向立院提出施政方針報告，黨團呼籲儘速召集朝野協商，希望最快14日就能開議。

黨團幹事長王婉諭表示，無論交通死傷、自殺及治安改善，若不進行制度改革，僅將意外死亡視為自然而然，這根本就是人禍，每年全國因交通事故身亡人數現已倒回10年前水準，未來時代力量將在本會期提出《交通安全基本法》等，減少遺憾發生。

王婉諭提到，學生自傷及自殺數據逐年攀升，自殺更是青少年十大死因，教育部應即刻將《學生輔導法》送進立院，也籲教育部大專校院心輔人力配置從1：1200拉高至1：900，籲教育部趕緊著手進行。

邱顯智指出，國人買房或租房都很困難，黨團未來將監督《平均地權條例》子法，並呼籲政府盡快對「囤房稅」提出《房屋稅條例》修正草案。同時主張學前特別扣除年齡上限應推至6歲，並調升學前、長照、房租等扣除額，減輕國人賦稅壓力。

副總召陳椒華強調，除《廢棄物清理法》、《水土保持法》應處理，蔡英文總統承諾的《礦業法》修法至今未過，行政團隊該儘速完成，而台南88槍擊案至今未破，呼籲行政院長陳建仁應積極強化政府廉政業務，改善我國治安。

最後，邱顯智要求陳建仁正視在野所提出的優先法案，讓全國人民感受到真正溫暖。並呼籲新閣揆落實「立法院職權行使法」的規定，讓新任行政院長就職後2週內向立法院提出施政方針的報告。