國民黨副主席夏立言明天率團訪陸，再遭民進黨人士質疑。立法院前院長王金平今受訪表示，民進黨有自己的看法，批評也是很自然的事，但國民黨該去就要去，去有此行的任務與目標，最起碼也讓兩岸之間和緩一點。

台中市前市長胡志強也認為，夏立言去是好的，能多跟大陸多產生接觸。胡說，「如果你認為大陸是敵人，面對敵人最好的方法，就是把他變朋友，改善兩岸關係，不要敵意、對立，我永遠支持和平」。

至於是否該開放陸客來台，胡志強也認為，適當的開放絕對必要，但民進黨政府有他的考慮，但「我不太懂他的考慮是什麼」；當然有什麼考慮就說清楚，「多開放一點我想是可以的」。

對於兩岸通航交流，遠東集團董事長徐旭東也說，本來兩面就不應該有太多禁止，應該來來去去，大家都很熱鬧、方便。

談到兩岸未來，徐仍說應該樂觀看待，相信應該有很好的辦法來增加兩岸之間的共處方向，大概兩邊的領導人都有這個想法吧，今天要打來打去，好像都不是這個味道。