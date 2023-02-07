座落在藝文廣場的桃園市立圖書館新總館，1樓有日本知名蔦屋書店及星巴克進駐，不過民眾紛嘆美中不足的是地下停車場至今尚未開放停車，需要到周邊尋覓停車位後才能步行入館參觀，相當不便。對此總圖回應，停車場目前正處於審核程序中，將由日月亭公司委託管理，預計2月中旬後啟用。

有著最美圖書館之稱的桃園市立圖書館新總館，自去年12月17日起圖書館棟率先試營運，至今進館人次已達63萬人次，成為當地新地標，但停車場卻遲遲未啟用，加上藝文特區周邊商家、餐廳林立，停車需求本就龐大，無論汽車或機車的停車位經常一位難尋，欲到總圖參觀的民眾還需要自行找車位，引起民眾抱怨不便。

市議員黃瓊慧表示，接獲民眾反映春節期間帶家人要到總圖參觀，沒想到停車場還沒開放，只能先到旁邊找車位再入館參觀，她直呼不滿，認為圖書館既已開館，停車場也應該早就準備好讓民眾使用，藝文特區周遭停車位不足，再加上總館開館吸引不少人潮，容易衍生違停問題。

市議員詹江村說，廠商當初是以國賓影城、嘟嘟房停車場及蔦屋書店進駐得標，後來卻擅自變更契約，改為由日月亭公司委託管理，以電動汽車充電樁的規格來說，嘟嘟房的是快充充電樁，但日月亭的是慢充充電樁，設備規格有落差，認為這會影響民眾的權益。

總圖回應，契約內並無規定充電樁應為快充或慢充，因此並無違約問題，停車場目前決議由日月亭股份有限公司接手，內部規畫汽車停車位401席，其中包括8席無障礙車位，機車停車位則有410席，暫定2月中旬後啟用。至於收費標準，汽車平日每小時40元、假日每小時50元；機車平日每小時30元、假日每小時10元；電動車充電則依現場公告為準。