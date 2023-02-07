郭遠仙因違規左轉遭員警盤查，後實施酒測，酒測值0.31超標。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

衛武營高層驚傳酒駕！副總監郭遠仙前天晚間前往新興區飯店參加聚會，期間喝了啤酒，卻在散會後，自認意識清楚沒有喝醉，選擇開車上路返家。途中因違規左轉遭員警盤查，酒測值為0.31，全案依公共危險罪送辦。衛武營證實，目前已進入司法程序，內部的人事懲處也將會依照內部規章，給予懲處。

據悉，郭遠仙5日晚間6時30分許，參加新興區七賢一路某飯店聚會，期間喝了啤酒，但散會時，郭遠仙卻自行開車返家。晚間10時許，郭遠仙返家途中，行經中華三路、七賢二路口時，未等四燈式號誌的左轉燈亮起，違規左轉，附近巡邏員警見狀，立即騎車上前盤查。

員警確認郭遠仙身分時，聞到他身上散發酒味，於是實施酒測，酒測值為0.31超標，郭遠仙辯稱，自認意識清楚沒喝醉，才會酒後上路。

衛武營回應，對於衛武營副總監郭遠仙酒駕遭逮一事，目前都已進入司法程序，一切依司法程序規定；至於內部的人事懲處也將會依照內部規章，給予懲處。

郭遠仙擔任衛武營副總監期間，曾參與規畫許多國內外劇團到高雄演出，對於文化推廣上不遺餘力。