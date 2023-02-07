王守仁表示，第一季適逢產業淡季，廠商調整庫存仍在進行中，但3月開始已經有看到部分IT急單補貨，主要是高階NB、Gaming(電競)顯示器等，預估第一季營收比預期好，應是相較去年第四季持平到略為增加，比傳統季節性表現好。

展望第一季，以新台幣兌美元匯率30元估算，聯詠預估單季營收222~232億元，幅度為季增加3.4%到季減少0.9%，毛利率預計落在37.5%~39.5%，營業利益率為20%~23%。

聯詠第一季毛利率預估4成大關不保，王守仁說道，第一季單季毛利率會持續往下，主因產品價格所致，其中，手機TDDI因多數業者清均在清庫存，導致價格競爭較明顯，故售價比較弱。

各產品線上，聯詠預計第一季LDDI(大尺寸TDDI)相較去年第四季會持續增加，主要動能在高階NB，TV則會持平，SoC(系統單晶片)持續成長；以SMDDI來看(中小尺寸TDDI)第一季預計呈現衰退，現階段智慧型手機市場需求還是不好，但第一季整體OLED TDDI還是會成長，不僅如此，對於OLED今年全年的成長也非常有信心。

王守仁表示，聯詠預計第二季會持續恢復，有機會持續向上，且下半年隨著大陸解封、全球升息進入尾聲，終端需求回溫可以期待。今年看好的產品和上次看法一致，包括OLED Drive相關、AUTO相關的AMOLED、AR/VR(擴增實境/虛擬實境)以及高階顯示器(NB、Gaming)等，聯詠會持續開發，積極投入高階應用，這對長期成長動能會相當正面。此外，面對全球地緣政治的變局，王守仁表示，聯詠目前看到地緣區域有出現需求增加，但相對的聯詠須提出更多的資源以及較具彈性的供應鏈管理。

與晶圓廠的長約部分，王守仁表示，聯詠第一季不會有合約違約的攤提，現在看來全年應該也不會有，目前聯詠對產能需求已經漸漸恢復正常；他也談到，目前28奈米的供應還是很緊俏，包括邏輯、高壓部分，聯詠也持續在尋求更具有彈性的供應鏈。

另外，股民關注的現金股利發放比例部分，王守仁表示，配息率大致會維持80%。