旺矽產品主要分為探針卡、LED及新事業群等三大業務，新事業群產品為先進半導體測試（AST）及高低溫測試（Thermal）設備。受惠半導體產業測試需求暢旺，2022年營運成長動能暢旺，自結合併營收連5年創高，且前三季已賺逾1股本、提前改寫年度新高。

展望2023年，旺矽表示，雖然半導體產業近期因需求趨緩，無法避免造成短期營收波動，但長期來看，新應用的增加對於半導體需求仍呈現向上成長趨勢，此長線向上趨勢讓旺矽樂觀看待半導體供應鏈未來成長。

旺矽因應中美科技戰影響，戮力耕耘全球市場、著眼國際市場商機，已於6年前設立美國與全球銷售據點。公司表示，完備的全球化布局能更貼近客戶需求，提供更穩定高品質的客製化服務，各產品線全球市占率與能見度目前均持續增加。

對於今年各產品線展望，旺矽表示，包括先進半導體測試（AST）及高低溫測試（Thermal）的新事業群，受惠海外客戶對機台汰換需求增加，營收預期將有不錯成長，探針卡亦將維持小幅成長，LED部門則預期持平。