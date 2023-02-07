賴姓男子於去年5月因為停車糾紛，竟然找了自己的陳姓妹夫與其友人一起找陳姓男同事算帳。賴男等人拿出預藏的菜刀砍殺陳男，並毆打陳男，造成陳男頭部與身上多處受傷，賴之後甚至拿空氣槍射擊陳男。經仁武警方訊後移送橋頭地檢署。檢方依殺人未遂罪嫌起訴賴男等3人。

起訴書指出，賴男與被害人陳男是同事關係，但去年5月24日兩人僅因為停車問題衍生口角爭執，賴氣憤離開。之後賴找了陳姓妹夫與其謝姓友人找陳男算帳，發現陳男剛好在公司的作業廠區。

賴男與謝男徒手毆打陳男，同夥的陳男則拿出預藏的菜刀毆打與砍殺陳男的頭部、臉部、身體等處。陳男受傷後逃向警衛室向保全鍾男求救，賴男等3人緊追而至，接著賴男從汽車上拿出空氣槍射擊陳男。謝男甚至拿放在管理室的鐵製拔釘器攻擊陳男。經警政署刑事局鑑定，此槍並非制式的空氣槍，不具殺傷力。

陳男請求保全鍾男報警，賴男等人見狀才逃離現場。陳男不甘被打，委請律師提告賴男等3人。仁武警方訊後移送橋頭地檢署。賴男否認有對陳男施暴或持槍射擊陳男。

檢察官認為，賴男等3人涉犯刑法第271條第2項、第1項之殺人未遂罪嫌，且3人有犯意聯絡及行為分擔，請法官依共同正犯論處。