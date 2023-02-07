年輕時往往經驗不足造成屢屢挫敗，而在成長過程中都會成為最好的養分，《科技紫微網》運勢專欄指出生肖牛、生肖馬、生肖羊、生肖蛇隨著年紀的增長，財運將會越來越好，付出也開始得到了回報，特別是生肖蛇能憑藉優秀的表現及外力的協助，開創出一片天。

▍生肖牛

敦厚踏實、為人正直的生肖牛，有著不錯的人際關係，正所謂人脈為財脈，雖然20、30歲的時候，這些無形資產還找不到發揮的空間，但中年後就會產生很大的作用，並帶來實質的幫助，另一方面，他們也願意付出，不怕吃苦，年輕時即使不如其他人耀眼，不過隨著年齡的增長，付出開始得到回報，成就便會越來越高，福氣、財庫大增，晚年生活能過得安逸、富貴。

▍生肖馬

性格堅毅而坦率的生肖馬，因個性太直，在年輕時容易跟別人起衝突，因此錯失發展的良機，付出與收穫無法成正比，不過中年後的生肖馬迎來一波很強的事業運和貴人運，甚至還有財神相助，驚喜接二連三上演，先前吃過的苦，受過的累，都能逐漸變成日後的福報。

▍生肖羊

生肖羊年輕時容易因想得不夠周全又過度多愁善感，而導致在事業和感情上栽跟頭，但好家在，生肖羊屬於充分準備自己的類型，越往後走、福氣越大，中年後的生肖羊知道進退，能憑藉毅力和累積的經驗，逐步實現一生的目標和願望。

▍生肖蛇

生肖蛇善於運用敏銳的思維和洞察力獲取財富，年輕時他們火候不夠，總是離成功差了臨門一腳，所行之路多波折，幸好步入中年後，他們的貴人運超級旺，能幫助他們逢凶化吉，穩重而聰慧的生肖蛇，因此得以憑藉內在優秀的表現及外力的協助，開創出一片天。