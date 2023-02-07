鋼聯1月營收1.53億元，年增45.8％；崑鼎1月合併營收6.26億元，年成長19.27％。

銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入是鋼聯主要營收來源；今年1月營收大幅成長，主要是因集塵灰處理價格調漲，以及新增電鍍業含鋅脫水污泥等11項廢棄物事業處理業務。

廢棄物處理業務除了讓營收增加，也對毛利提升有幫助，鋼聯指出，新增廢棄物處理業務中，有一項是SRF衍生燃料產品，對減少燃料成本有極大助益，可降低生產成本、提升毛利率。

回收再利用、循環經濟當道，市場商機擴大，成為新的熱門產業，崑鼎指出，集團的回收再利用業務主要鎖定高科技產業廢棄物及水處理二大部分，其中水處理業務掌握桃園北區水資源回收中心再生水BTO案、新北礫間與截流系統委託巡檢維護及代操作案，未來三至五年的營運，都可逐年增加。

在高科技產業廢棄物方面，崑鼎是以半導體廠的廢異丙醇回收為主，在取得經濟部通案再利用許可後，崑鼎指出，今年將擴大廢異丙醇來源，預期此項業務對今年的業績貢獻會逐步增加。