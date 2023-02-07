現在科技發達，民眾使用手機、電腦頻率高，若再加上生活作息不當，就容易造成身體疲憊、用眼過度等問題。中醫師林名育提到，高熱量食物吃下肚後堆積在體內，造成代謝變慢，身體與眼睛都會受影響，建議民眾平時可按壓百會穴、頭臨泣穴、攢竹穴、太陽穴、絲竹空穴5個穴道，有助於改善視力、治頭痛。

中醫師林名育在臉書粉專提到，交際應酬不免要喝酒、大魚大肉，辛辣油膩、高膽固醇、高熱量食物吃下肚，堆積在體內容易影響健康，廢棄物代謝及眼睛調節機能也會變差，造成眼睛疲勞，現在人又常滑手機，容易有用眼過度問題，建議民眾要多休息、少熬夜，還要多吃蔬菜水果。

林名育醫師表示，除了減少應酬與多休息外，還可按壓5個明目穴位，不僅能緩解眼睛疲勞，還能使臉色變紅潤，改善頭眼部的病痛，每個穴位按壓3至5分鐘，每天數次即可。

第一個穴位是「百會穴」，位於頭頂中央，能緩解頭痛症狀，若經常按壓可改善大腦思緒清明。第二是「頭臨泣穴」，位於眼珠直線向上，靠近髮際的位置，按壓能改善目眩生翳、眼淚、眼屎多，同時按兩側可使眼睛有神，淡化前額皺紋。

第三「攢竹穴」，眉前端下凹陷處，當眼睛感到疲累，甚至出現視力模糊時，按壓能馬上緩解疲勞感。第四「太陽穴」，位於眉梢至耳間約三分處，按壓能改善頭痛及相關眼疾，還有提神功效。最後則是「絲竹空穴」，眉毛尾端外側凹陷地方，能改善偏頭痛、眼痛，輕按也可改善魚尾紋。