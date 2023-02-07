大陸晶片業與高科技產業遭遇美國一波又一波的制裁，業務發展與營運狀況都受到嚴重打擊，不過近年華為透過收取專利費或專利合作進帳不少收入，大陸許多企業也開始在智慧財產權領域投入資源，專家感嘆，長期以來，大陸企業所展現出創新的速度與能量相當強勁。

CNBC報導，美國專利資料庫提供商IFI CLAIMS Patent Services針對全球集團及其子公司的專利持有量進行排名，多家大陸科技巨頭擠進前15名，就連家電企業美的集團與格力集團的專利持有數也名列前茅，與南韓、日本的重量級企業相去不遠。

報導提到，當華為透過授權或販賣專利給其他廠商，進而增加收入的同時，許多企業也有相同操作，IFI Claims 執行長Mike Baycrof就說，長期以來，大陸企業所展現出創新的速度與能量相當強勁。

事實上，過去Mike Baycrof就曾預告大陸企業的崛起與實力，他曾說，「無論是在什麼領域，大陸似乎都在建立或追求成為市場主要參與者的地位，或許你曾經聽過大陸即將支配全球市場的說法，這件事其實已經變得越來越真實。」