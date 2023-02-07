大高雄不動開發商同業公會今（7）日公布開發全國首創「大高雄168富巢芳蹤」開工及銷售圖資，將建商開工資料及房屋銷售資訊圖資化，採無償資訊共享方便產、官、學界運用，更可讓消費者對於房市資訊。（柯宗緯攝）

大高雄不動開發商同業公會今（7）日公布開發全國首創「大高雄168富巢芳蹤」開工及銷售圖資，將建商開工資料及房屋銷售資訊圖資化，採無償資訊共享方便產、官、學界運用，更可讓消費者對於房市資訊。建商也認為，此舉有助打破外界對於建商只會炒房的刻板印象。

大高雄不動開發商同業公會理事長洪光佐指出，房市智慧圖資大數據分為開工、銷售圖資兩部分，依據會員公司當月申報開工報表，以地籍圖套繪街道圖精準標註基地位置，取代報表生冷難知位置的地段號數字。

另外，將高雄市房屋市場調查協會每周所提供的房屋市場總覽表以街道地圖標註銷售案場位置，使建築同業及各界快速取得街廓附近銷售案場數及銷售價格區間，並點選可立即連結該銷售建案廣告網頁。

洪光佐強調，未來將無償提供該圖資Know－How，協助全國各縣市開發商公會建立該縣市開工及銷售圖資，該系統可作為建築購地、規畫、銷售時等重要輔助工具，一機在手就可掌握大數據分析。

市場資訊委員會召集人蔡紹豪指出，銷售圖資每周更新、開工圖資則為每月更新，上述圖資都是無償開放下載，可透過大高雄不動開發商同業公會網站瀏覽，第一階段先完成申報開工、和市場銷售資訊，未來第二階段將結合高雄市房屋市場調查協會的329和928檔期的推案資訊、以及房屋過戶統計等數據。

台灣省不動產開發聯合會理事長黃啟倫公開向政府喊話，政府在打房，平均地權條例等作法打擊業者，如今小建商面臨存亡關頭，事實上建商也不認同炒房，過去因為資訊不對等間接引來炒房疑慮，如今透過「大高雄168富巢芳蹤」大數據，可與政府攜手實現居住正義。

工務局長楊欽富也肯定開發該系統，他指出，高雄1年約有3000件案報開工，「大高雄168富巢芳蹤」有助於市府施政指標參考，例如可參考哪些區段需開闢道路、公園等，這也與高雄朝智慧城市發展的理念不謀而合。