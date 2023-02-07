衛生福利部疾病管制署，6日公告國內今年首例腸病毒D68型重症，4歲女童初期症狀輕微咳嗽、流鼻水但未就醫，後來因發燒、呼吸急促及腹痛等症狀就醫，病況穩定已出院。腸病毒流行一般是在3月到10月，但整年都有可能發生傳染或病例聚集，民眾不可掉以輕心。

南投縣衛生局長陳南松表示，腸病毒D68型是透過糞口、飛沫或接觸傳染，症狀以發燒、流鼻水、咳嗽症狀為主；與典型腸病毒常見的咽峽炎，或手足口病等症狀較不相同。目前尚無疫苗或藥物治療，預防腸病毒最有效的方法為勤洗手、減少出入人潮擁擠的公共場所。

陳南松提醒民眾，可使用稀釋過的漂白水，以20c.c.漂白水加1公升清水稀釋拌勻後，針對日常生活環境及常用物品消毒；出入公共場所、用餐前以清水加肥皂溼洗手，才能有效預防感染腸病毒。

民眾如發現家中幼兒，出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、突然間全身肌肉收縮、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請盡速到大醫院就醫；相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢、撥打1922或（049）2209595防疫專線洽詢。