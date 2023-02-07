林襄（左）、主持人王宜安。（中天新聞提供）

林襄（左）向王宜安坦言一開始對舞蹈並不熟悉。（中天新聞提供）

「樂天女孩」林襄今（7日）受邀錄製中天《健康我＋1》YT頻道節目《健康點點名》，透露當初希望寫真集能讓更多人看到，因而參加樂天啦啦隊徵選，加入後經過密集訓練，她今坦言當初把啦啦隊工作想的太過簡單，「我一開始以為只是簡單跳個應援，殊不知真的是需要有底子的！」

坐擁高人氣的樂天女孩林襄，起初其實對跳舞並不熟悉，常使關節受傷，因此她在練習基本功時從不馬虎，熱身方面做的更是徹底，節目直播時她示範甩頭殺時，特別提到脖子也有熱身運動，還笑說：「一開始在練習的時候，常因為姿勢不正確，導致扭到跟落枕，超痛的。」她也說加入啦啦隊後，腿後方最容易痠痛，連走路都受影響，因此固定按摩推拿，放鬆筋骨保養。

她去年開始接觸戲劇課，希望未來能夠嘗試校園浪漫類型的戲劇演出。感情狀況一直備受關注的她，笑說目前全心專注在工作，「根本沒時間談戀愛啦，所以一切順其自然」。