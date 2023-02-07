韓國疾病管理廳（疾管廳）廳長池榮美7日舉行記者會表示，疾管廳認為中國境內新冠疫情趨穩，新冠確診病例呈下降趨勢，將照原計畫維持對自華入境人員進行落地檢的措施，但考慮提前放開中國公民赴韓短期簽證。

韓聯社報導，池榮美於去年12月中旬就任，她召開記者會介紹就任感想和今後應對新冠大流行的計畫，並就中國疫情形勢做出上述表示。

就中國境內疫情，池榮美表示，雖然沒有通過官方管道獲得資訊，但從各種途徑確認的當地情況來看，疫情明顯趨緩，之前擔憂的春節節後再次擴散和新變異株等情況都未出現。目前針對自華入韓人員實施的核酸檢測和檢疫資訊輸入系統（Q-CODE）填報義務將維持至2月底，但正考慮提前解除短期簽證停發等措施。

池榮美認為，大流行已進入尾聲，今年內將推出像接種流感疫苗一樣定期接種新冠疫苗的計畫。雖然沒有具體提到大流行結束的具體時間，但她說，美國已公佈將於5月11日結束公共衛生緊急狀態，韓國也將評估國內風險，並嚴密關注他國情況，調整疫情防控水準。

池榮美還表示，韓國將根據世衛組織（WHO）解除新冠全球緊急狀態的時間，調整口罩令和隔離義務等。在此之前，防疫部門正和專家們研討準備工作。