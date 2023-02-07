國民黨可望5月展開總統大選提名作業，黨內可能人選之一的新北市長侯友宜，近日傳出美方人士稱不認識。國民黨主席朱立倫今說，侯是國民黨最強母雞，也是最優秀的新北市長，歡迎大家能跟優秀的直轄市長多交流，盼大家為侯加油。

對於外界認為，國民黨與侯友宜在南部沒有票。立法院前院長王金平表示，票一定是有，只是多少的問題，怎麼會沒有票，但實際票有多少他也不清楚，沒有去調查。

嘉義市長黃敏惠則說，國民黨在南部還是要深耕，至於選舉會不會支持國民黨候選人，台灣人民心中自有一把尺。

國民黨3月將分區啟動立委選舉提名作業，諸多台北市議員有意轉戰立委，挨批將有落跑潮。朱立倫說，希望大家先把服務工作做好，讓大家肯定國民黨，優秀的人才不會寂寞，國民黨也需要很多優秀的人才在各個優秀的選區服務與打拚。

至於世代衝突問題，朱立倫說，國民黨堅持走對的路、提對的人，而所謂提名對的人就是穩健、務實、理性、中道，能好好為民眾做事情，不分年紀年輕或資深，都是好人才，國民黨人才濟濟，也需要更多人才。