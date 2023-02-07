台塑(1301)表示，春節後大陸下游加工廠陸續復工，加上今年初以來石化產品價格已普遍上揚，且3月起進入塑料需求傳統旺季，客戶備料意願增加，預期價格持續看漲，因此，預估第一季季營業額將逐月成長，另外，由於第一季適逢農曆春節，出貨天數減少，且1月下旬中油天然氣管線接管，仁武及林園廠區多廠配合停車，產銷量減少，因此，預期第一季營業額與去年第四季持平或微幅衰退。

南亞(1303)表示，1月適逢農曆春節假期，交運量減少，且受惠於大陸解除防疫管制，需求回升，加上美國通膨趨緩，升息幅度縮小等因素，刺激終端消費需求，提高下游客戶補庫意願，預計2月營收較1月大幅增加。至於第一季則較去年第四季略減，主要是農曆春節假期及工作天數減少，但因國際經貿環境持續改善，2月起營收可望自谷底逐月回升。

台化(1326)表示，2月雖然只有28天，但是市場好轉，合併營收可望比1月要好，至於第一季的營收會也逐月增加。春節期間台化各營業部門維持接單，情況不錯，配合市場需求，除了寧波廠繼續全產全銷外，其餘台灣、越南各生產廠，二月起會逐漸提高產量，希望在第二季可以全部恢復正常。

台塑化表示，1月大陸達確診高峰後，春節外出旅客數量大幅增加，帶動大陸油品需求快速回升，國際能源署預期中國油品需求逐季增加50萬桶/日，大陸全年平均需求成長85萬桶/日至1589萬桶/日，加上市場認為聯準會升息循環逐漸進入尾聲，IMF及聯準會皆預期今年經濟仍可保持成長，符合目前市場共識上半年景氣落底，下半年復甦，提供油價下檔支撐，但因目前歐美產業活動疲弱，原油及成品油庫存持續增加，且俄羅斯海運原油出口回升至烏俄戰爭前的330萬桶/日，顯示價格上限制裁未影響俄羅斯原油出口，導致短期油價較弱勢。台塑化部分，2月煉油廠預計平均日煉量47.7萬桶/日，配合3月年度定檢，第一季平均煉油廠日煉量42.6萬桶/日(產能利用率為79%)；輕裂廠因應下游需求不佳，OL#2停車待命，其餘兩套輕裂廠產能利用率100%，預計第一季平均產能利用率65%。