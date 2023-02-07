副總統賴清德備戰2024總統大選，外界質疑行政院長陳建仁可能成為賴的競爭對手，前總統陳水扁昨天(6日)表示，陳入黨時就有嗅到這感覺，讓人聯想到是否在「卡賴」，賴應該還沒有百分之百「定於一尊」，對此就有媒體認為，「若陳鄭配攻2024是既定計劃，那麼未來藍軍在短時間內只能攻賴清德，要攻陳建仁得過陣子，否則就是自打藍營四都市長的臉」。

根據《中評社》的報導指出，對於陳水扁認為陳建仁入黨恐成為賴清德2024的對手，加上日前陳建仁和鄭文燦邀請藍綠六都市長參加行政院會，已經是很成功的起手式，因此「若陳鄭配攻2024是既定計劃，那麼未來藍軍短時間內只能攻賴清德，要攻陳建仁得過陣子，否則就是自打藍營四都市長的臉」。

該份報導更指出，現在陳建仁溫良恭儉的形象，恐有效扭轉蘇貞昌酷吏形象，因此只要「陳、鄭之間沒問題，兩人就會是最強組合」，雖說現在綠營內部大多數人都力挺賴清德，但只要陳、鄭持續推出讓民眾有感的政策、減少犯錯機會，未嘗沒有挑戰賴清德的機會。